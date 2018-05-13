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الوطن

بعد 21 عاما.. "المصير" يعود لـ"كان السينمائي" الليلة بنسخة مرممة

منذ 39 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
بعد 21 عاما.. "المصير" يعود لـ"كان السينمائي" الليلة بنسخة مرممة

يوسف شاهين

يعرض مساء اليوم النسخة الحديثة المرممة "4k" من فيلم "المصير"، على هامش فعاليات الدورة الـ 71 من مهرجان "كان" السينمائي الساعة 8.45، وتستمر فعالياته حتى 19 مايو الجاري، بحضور عدد من صناع السينما العالميين والمصريين من بينهم المنتجة ماريان خوري والفنانة ليلى علوي.

وتدور أحداث الفيلم بالأندلس في عهد الخليفة المنصور، إذ يشتد الصراع بين المتطرفين الإسلاميين وبين العالم العقلاني ابن رشد، الذي يؤيده الخليفة، لكنه يستسلم للمتطرفين في إطار توازنات الحكم.

الفيلم بطولة نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة، صفية العمري، محمد منير، خالد النبوي، سيف عبدالرحمن، عبدالله محمود، روجينا، وهاني سلامة.

يذكر أن يوسف شاهين شارك بـ "المصير" في المسابقة الرسمية لمهرجان "كان" عام 1997.

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