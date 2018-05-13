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الوطن

محافظ الفيوم يناقش ضوابط البناء والتخطيط مع "التفتيش الفني بالإسكان"

منذ 41 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
محافظ الفيوم يناقش ضوابط البناء والتخطيط مع "التفتيش الفني بالإسكان"

ناقش الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، الاستفسارات والتساؤلات لدى الجهات الإدارية بالمحافظة، المتعلقة بالتخطيط والتنظيم وتراخيص البناء، والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، مع جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان.

تناول الاجتماع الذي عقد، اليوم، بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء المراكز والمدن، ووكيل وزارة الإسكان، ومدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، ومسؤولي الإدارات الهندسية، والتنظيم بمجالس المدن، في حضور الدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، والمهندس عماد محمد، عضو الجهاز، بحث الخطوات العملية لتطوير الآداء في جميع الإدارات الهندسية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.

وتناول الاجتماع، مناقشة جميع المشكلات والتساؤلات المتعلقة بالتخطيط العمراني والتنظيم والتراخيص، والمخططات التفصيلية، والإستراتيجية، وقانون البناء من جانب رؤساء المدن، ومسؤولي الإدارات الهندسية والتنظيم، ورد عليها، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بالتفصيل، وهو ما سيُسهم بشكل كبير في اتخاذ القرارات وفقاً للقانون.  

وأشاد محافظ الفيوم، بدور جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء في إزالة الكثير من الغموض والتساؤلات لدى مسؤولي الإدارات الهندسية، والتنظيم، وتشجيعهم على اتخاذ القرارات التي تخدم المواطنين، وتحقق الصالح العام، موضحا أن المحافظة مهتمة بتطوير مستوى الخدمة المقدمة بالإدارات الهندسية، ودعمها ببعض الإجراءات الفنية، والتجهيزات المتاحة لتحقيق مستوى أفضل للخدمة والتيسير على المواطنين.

محافظ الفيوم يناقش ضوابط البناء والتخطيط مع "التفتيش الفني بالإسكان"
محافظ الفيوم يناقش ضوابط البناء والتخطيط مع "التفتيش الفني بالإسكان"

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