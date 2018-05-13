المجلس السعودي للأفلام يطلق موقعه الإلكتروني

أطلق المجلس السعودي للأفلام موقعه الإلكتروني وحساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستكون نوافذ للاتصال المباشر بالمهتمين بصناعة الفيلم داخل وخارج المملكة، وسيقدم المجلس من خلالها رؤيته وأفكاره وأنشطته الداعمة لصناعة المحتوى السعودي، وفقا لخبر نشرته صحيفة "الرياض" السعودية.

وقال رئيس المجلس السعودي للأفلام فيصل بالطيور: إن المجلس حريص على التواصل مع جميع المهتمين بصناعة الفيلم، داعيًا السينمائيين وصناع المحتوى لمتابعة موقع المجلس وحساباته لمعرفة آخر المستجدات في هذا المجال الحيوي، وأكد سعي المجلس للنهوض بهذه الصناعة وتمكين المواهب الشابة وتطويرها لخدمة الوطن وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.