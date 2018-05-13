مصدر أمني: ترحيل توفيق عكاشة لنيابة مدينة نصر في "تزوير الدكتوراة"

أكد مصدر أمني، ترحيل البرلماني السابق توفيق عكاشة إلى نيابة مدينة نصر لاختصاصها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بعد أن ألقت إدارة الترحيلات بالجيزة ومأمورية تنفيذ الأحكام القبض عليه.

وحرر اللواء إبراهيم الديب، مدير مباحث الجيزة، محضرا بالواقعة، وأمر اللواء عصام سعد، مدير الأمن، بإحالته للنيابة العامة.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار رامي عرايس، أصدرت حكما، فى مايو العام الماضي، بحبس عكاشة، لمدة سنة بتهمة بتزوير شهادة الدكتوراة، بعدما أحاله النائب العام للمحاكمة الجنائية إثر بلاغ تقدم به محام ضده، مؤكدا أن "عكاشة" خريج معهد خدمة اجتماعية.

وفي سبمتبر من العام ذاته، قضت محكمة الجنح المُستأنفة بتأييد حبس عكاشة لمدة سنة واحدة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها استندت إلى شهادة ضابط بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، التابعة لإدارة الأموال العامة، والذي أكدت تحرياته أن شهادة الدكتوراة الخاصة بالمتهم مزورة، كما تبين عدم وجود جامعة تحمل اسم "ليكوود برادنتون"، بعد الاستعلام من المجلس الأعلى للجامعات والسفارة الأمريكية بالقاهرة.