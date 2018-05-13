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الوطن

لندن تعلن الإفراج عن سائحين بريطانيين خطفا الجمعة في الكونغو

منذ 19 دقيقة
كتب: أ ف ب
لندن تعلن الإفراج عن سائحين بريطانيين خطفا الجمعة في الكونغو

لندن تعلن الافراج عن سائحين بريطانيين خطفا الجمعة في الكونغو

أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم، الإفراج عن سائحين بريطانيين خطفا الجمعة في محمية فيرونجا الوطنية في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقال جونسون في بيان "أعلن بسرور الإفراج عن المواطنين البريطانيين اللذين كانا خطفا في جمهورية الكونغو الديموقراطية" من دون أن يوضح ما إذا تم الإفراج أيضا عن سائقهما الكونغولي.

وأضاف "أشكر السلطات الكونغولية والمعهد الكونغولي للحفاظ على الطبيعة دعمهما الكبير".

وقالت إدارة محمية فيرونجا في بيان "يمكننا الان تأكيد الافراج الامن عن الراكبين والسائق الذين يتلقون حاليا الاهتمام اللازم".

ووجه جونسون أيضا رسالة تضامن إلى عائلة راشيل ماكيسا باراكا، الكونغولية التي كانت حارسة في المحمية وقتلت عند تنفيذ عملية الخطف.

وتعرض السائحان البريطانيان وسائقهما الجمعة لهجوم شنه مسلحون مجهولون داخل المحمية الواقعة في إقليم شمال كيفو حيث تنشط مجموعات مسلحة عدة.

وقالت الصحافة المحلية إن الجيش الكونغولي سارع إلى اتخاذ اجراءات للعثور على المخطوفين الثلاثة.

وتشكل محمية فيرونغا نقطة جذب للسياح لكن المنطقة يحتلها ايضا متمردون اوغنديون مسلمون وميليشيات ماي ماي الطائفية.

وفي التاسع من أبريل، قتل خمسة حراس وسائق بأيدي مجهولين. وفي 2014، نجا مدير المحمية البلجيكي إيمانويل دو ميرود من هجوم.

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