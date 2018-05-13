5 قتلى و12 مفقودا في انهيار جسر بباكستان

قتل 5 طلاب على الأقل واعتبر عشرون آخرون مفقودين اليوم، بعد انهيار جسر في موقع سياحي في كشمير الباكستانية، وفق ما أفادت السلطات، مستبعدة العثور على ناجين.

وانهار الجسر الذي يشرف على نهر في وادي نيلوم فيما كان نحو ثلاثين طالبا من معاهد طب مختلفة في ولاية البنجاب موجودين في الموقع لمشاهدة شلال.

وقال شودري امتياز المسؤول المحلي في مدينة مظفر أباد: "انتشلنا جثث اربعة طلاب وطالبة. لا يزال 12 آخرون مفقودين وليس لدينا أمل بنجاتهم لأن المياه باردة جدا".

وأضاف أن "الحادث وقع في وادي جغران في منطقة كوندال شاهي على بعد حوالى ستين كلم شمال شرق مظفر اباد"، لافتة الى اصابة ثمانية طلاب اخرين.

وأكد المسؤول المحلي في الشرطة سليم دوراني هذه الحصيلة موضحا ان لافتة قرب الجسر كانت تحذر الزوار من سلوكه بمعدل يفوق خمسة اشخاص.

وقال إن "الجسر انهار لأن نحو أربعين شخصا سلكوه في الوقت نفسه".

وتجذب الوديان والجبال في كشمير الباكستانية عددا كبيرا من السياح لكنها تفتقر إلى بنى تحتية حديثة.