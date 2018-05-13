تسجيل الدخول

الوطن

5 قتلى و12 مفقودا في انهيار جسر بباكستان

منذ 17 دقيقة
كتب: أ ف ب
5 قتلى و12 مفقودا في انهيار جسر بباكستان

خمسة قتلى و12 مفقودا بانهيار جسر في باكستان

قتل 5 طلاب على الأقل واعتبر عشرون آخرون مفقودين اليوم، بعد انهيار جسر في موقع سياحي في كشمير الباكستانية، وفق ما أفادت السلطات، مستبعدة العثور على ناجين.

وانهار الجسر الذي يشرف على نهر في وادي نيلوم فيما كان نحو ثلاثين طالبا من معاهد طب مختلفة في ولاية البنجاب موجودين في الموقع لمشاهدة شلال.

وقال شودري امتياز المسؤول المحلي في مدينة مظفر أباد: "انتشلنا جثث اربعة طلاب وطالبة. لا يزال 12 آخرون مفقودين وليس لدينا أمل بنجاتهم لأن المياه باردة جدا".

وأضاف أن "الحادث وقع في وادي جغران في منطقة كوندال شاهي على بعد حوالى ستين كلم شمال شرق مظفر اباد"، لافتة الى اصابة ثمانية طلاب اخرين.

وأكد المسؤول المحلي في الشرطة سليم دوراني هذه الحصيلة موضحا ان لافتة قرب الجسر كانت تحذر الزوار من سلوكه بمعدل يفوق خمسة اشخاص.

وقال إن "الجسر انهار لأن نحو أربعين شخصا سلكوه في الوقت نفسه".

وتجذب الوديان والجبال في كشمير الباكستانية عددا كبيرا من السياح لكنها تفتقر إلى بنى تحتية حديثة.

أخبار متعلقة

بالصور| انهيار جسر في فلوريدا صمم ليبقى 100 عام بعد أسبوع من تركيبه

بالصور| انهيار جسر في فلوريدا صمم ليبقى 100 عام بعد أسبوع من تركيبه
ارتفاع حصيلة انهيار جسر مشاة فوق طريق سريع في ميامي إلى 6 قتلى

ارتفاع حصيلة انهيار جسر مشاة فوق طريق سريع في ميامي إلى 6 قتلى
قتلى في انهيار جسر فوق طريق سريع في ميامي بالولايات المتحدة

قتلى في انهيار جسر فوق طريق سريع في ميامي بالولايات المتحدة
انهيار جسر مشاة في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية

انهيار جسر مشاة في ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية
انهيار جسر بركة صرف زراعي بقرية القلمون بالوادي الجديد

انهيار جسر بركة صرف زراعي بقرية القلمون بالوادي الجديد
بالصور| مصرع 10 في انهيار جسر معلق في كولومبيا

بالصور| مصرع 10 في انهيار جسر معلق في كولومبيا

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

بالفيديو| "منجم جديد".. لتحويل القمامة إلى كنز

بالفيديو| "منجم جديد".. لتحويل القمامة إلى كنز

أبو الخير يحصل على دعم 80 ألف جنيه لـ8 مراكز شباب بالبلينا في سوهاج

أبو الخير يحصل على دعم 80 ألف جنيه لـ8 مراكز شباب بالبلينا في سوهاج

أكثر من 31 قتيلا في اشتباكات قبلية في ليبيا خلال مايو

أكثر من 31 قتيلا في اشتباكات قبلية في ليبيا خلال مايو

5 قتلى و12 مفقودا في انهيار جسر بباكستان

5 قتلى و12 مفقودا في انهيار جسر بباكستان

إجراء عملية استئصال ورم من "الشظية" بـ"أبورديس المركزي" لأول مرة

إجراء عملية استئصال ورم من "الشظية" بـ"أبورديس المركزي" لأول مرة

اختيارات الوطن

رقم قياسي جديد لـ «محمد صلاح» عقب هدفه أمام برايتون

رقم قياسي جديد لـ «محمد صلاح» عقب هدفه أمام برايتون

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

الأكثر قراءة

عاجل