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الوطن

"القابضة للسياحة" تعلن دمج "صيدناوي" و"بيع المصنوعات" وشركتين آخرتين

منذ 35 دقيقة
كتب: محمود الجمل
"القابضة للسياحة" تعلن دمج "صيدناوي" و"بيع المصنوعات" وشركتين آخرتين

حطبة

أعلنت الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، موافقة الجمعيات العامة لـ4 شركات تجارية تابعة للقابضة للسياحة على دمجها في شركتين فقط.

وأعلنت الشركة القابضة، في بيان صحفي اليوم، بعد انعقاد الجمعيات العامة العادية، وغير العادية للشركات برئاسة ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق المالكة للشركات، الموافقة على دمج شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" في شركة الأزياء الراقية "هانو"، كما تقرر أن يكون حمدي أحمد رئيسا لمجلس إدارة وعضو منتدب للشركتين معا، وكان يتولى منصب رئيس شركة هانو "الأزياء الراقية"، على أن يتولى المحاسب محمود عبد الله رئيس شركة بنزايون منصب العضو المنتدب للشؤن التجارية والتسويق للشركة الجديدة، واسمها الأزياء الراقية.

كانت "الوطن" قد نشرت بتاريخ الثلاثاء الأول من شهر مايو الجاري، أن الشركة القابضة للسياحة بدأت في إجراءات  دمج شركة "صيدناوي" في شركة بيع المصنوعات المصرية لتصبح كيانًا واحدًا تحت اسم شركة "صيدناوي وبيع المصنوعات"، إلى جانب دمج شركة الأزياء الحديثة "بنزايون" فى شركة الأزياء الراقية "هانو".

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