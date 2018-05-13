"الشباب المصري" يعد تقريرا لتعظيم إيرادات مترو الأنفاق

أكد محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، أنه جرى تكليف اللجنة الاقتصادية بالمجلس بإعداد تقرير عن كيفية تعظيم إيرادات مترو الأنفاق دون زيادة العبء على المواطنين وذلك لتقديمه لوزير النقل والمواصلات، وأيضا للجنة النقل بمجلس النواب.

وقال ممدوح إنه جرى إطلاق نموذج على الموقع الإلكتروني للمجلس، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتلقي المقترحات من الشباب بخصوص كيفية زيادة موارد هذا المرفق الحيوي.

وتقوم اللجنة الاقتصادية حالياً بعدد من البحوث حول تجارب الدول في كيفية زيادة الموارد لمترو الأنفاق.

ووجه بيان مجلس الشباب المصري الدعوة لكافة منظمات المجتمع المدني المصرية والأحزاب السياسية للبحث عن حلول لهذه المشكلة وذلك لتخفيف العبء عن المواطن والحفاظ على استمرارية عمل هذا المرفق .