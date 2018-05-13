تسجيل الدخول

الوطن

"الشباب المصري" يعد تقريرا لتعظيم إيرادات مترو الأنفاق

منذ 35 دقيقة
كتب: هبه صبيح
"الشباب المصري" يعد تقريرا لتعظيم إيرادات مترو الأنفاق

مجلس الشباب المصري

أكد محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، أنه جرى تكليف اللجنة الاقتصادية بالمجلس بإعداد تقرير عن كيفية تعظيم إيرادات مترو الأنفاق دون زيادة العبء على المواطنين وذلك لتقديمه لوزير النقل والمواصلات، وأيضا للجنة النقل بمجلس النواب.

وقال ممدوح إنه جرى إطلاق نموذج على الموقع الإلكتروني للمجلس، بالإضافة لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لتلقي المقترحات من الشباب بخصوص كيفية زيادة موارد هذا المرفق الحيوي.

وتقوم اللجنة الاقتصادية حالياً بعدد من البحوث حول تجارب الدول في كيفية زيادة الموارد لمترو الأنفاق.

ووجه بيان مجلس الشباب المصري الدعوة لكافة منظمات المجتمع المدني المصرية والأحزاب السياسية للبحث عن حلول لهذه المشكلة وذلك لتخفيف العبء عن المواطن والحفاظ على استمرارية عمل هذا المرفق .

أخبار متعلقة

"المؤتمر" يطرح تعديلات على قانون الأحزاب السياسية

"المؤتمر" يطرح تعديلات على قانون الأحزاب السياسية
شرطة النقل والمواصلات تكرم الضباط والأفراد المتميزين

شرطة النقل والمواصلات تكرم الضباط والأفراد المتميزين
عواصف ترابية وأمطار بشوارع الغربية وصعوبة في حركة النقل والمواصلات

عواصف ترابية وأمطار بشوارع الغربية وصعوبة في حركة النقل والمواصلات
"الإحصاء": 0.2% ارتفاعا في أسعار النقل والمواصلات خلال مارس الماضي

"الإحصاء": 0.2% ارتفاعا في أسعار النقل والمواصلات خلال مارس الماضي

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

بث مباشر.. السيسي يشهد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

بث مباشر.. السيسي يشهد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

محمود الهباش: دول إسلامية ستشارك في حفل افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

محمود الهباش: دول إسلامية ستشارك في حفل افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

وصول السيسي إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

وصول السيسي إلى مقر انعقاد نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي

"شرطة الرعاية اللاحقة" توزع سلعا غذائية على أسر السجناء والمفرج عنهم

"شرطة الرعاية اللاحقة" توزع سلعا غذائية على أسر السجناء والمفرج عنهم

شبيه صلاح لـ"الوطن": "مفيش لاعب هيعرف يحطم أرقام الفرعون بتاعنا"

اختيارات الوطن

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

الأكثر قراءة

عاجل