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الوطن

ارتفاع حصيلة "تفجير السبت" في مدينة إدلب إلى 28 قتيلا

منذ 28 دقيقة
كتب: أ ف ب
ارتفاع حصيلة "تفجير السبت" في مدينة إدلب إلى 28 قتيلا

ارتفاع حصيلة تفجير السبت في مدينة ادلب الى 28 قتيلا

قتل 28 شخصا على الأقل في تفجير استهدف، السبت، مدينة إدلب شمال غرب سوريا، التي يسيطر عليها الجهاديون، بحسب حصيلة جديدة، أدلى بها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

واستهدف التفجير، مساء السبت، القصر العدلي التابع لهيئة تحرير الشام في مدينة إدلب، ووقع في منطقة تضم أيضا مشفى المحافظة ومبنى حكومة الإنقاذ الوطني، التي تعتبر بمثابة الذراع اليمنى لهيئة تحرير الشام "النصرة سابقا".

وقال المرصد، إن "التفجير أسفر عن 28 قتيلا هم 5 مدنيين و10 مقاتلين في هيئة تحرير الشام، و8 أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم (داعش)، وخمسة لم يتم التعرف على هوياتهم".

وكانت حصيلة سابقة، السبت، أشارت إلى تسعة قتلى.

وتشهد محافظة إدلب، التي تسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر منها، تفجيرات واغتيالات بين الحين والآخر لا تتبناها غالبا جهة معينة، وتكون ناتجة من نزاع داخلي بين الفصائل الموجودة في محافظة ادلب.

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