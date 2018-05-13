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الوطن

بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وتجميل بعض المناطق

منذ 20 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وتجميل بعض المناطق

مساعد محافظ كفرالشيخ في جولة لمتابعة الأعمال بالمدينة

تفقد المهندس علي عبد الستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال صيانة التكاسي بمنطقة الجحور بمدينة سخا، حيث يجرى صيانة وترميم التكاسي، بجانب عمل حزام من الخراسانة عليها، بشارع مصر، موجًا بسرعة الانتهاء من الأعمال، طبقاً للمواصفات.

كما تفقد أعمال الدهان للبلدورات بشارع الجامعة، موجهاً باستخدام الدهانات عالية الجودة.

كما وجه بعمل ترميم للبلاط في شارع الجامعة، وشارع عبد الهادي راضي للجزيرة الوسطى.

كما تفقد الأعمال بمحيط مسجد الشيخ طلحة التلمساني، بغرب كفر الشيخ، حيث يجري العمل على قدم وساق، لعمل نموذج إسلامي في واجهة المسجد، بجانب عمل بوابتين للحديقة، وصيانتها، مؤكداً أنه سيتم تجميل ميدان المسجد، وترميم الحديقة، وزراعتها بالحشائش، والنباتات المزهرة.

 

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