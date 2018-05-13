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الوطن

محمود الهباش: دول إسلامية ستشارك في حفل افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

منذ 11 دقيقة
كتب: محمود البدوي
محمود الهباش: دول إسلامية ستشارك في حفل افتتاح سفارة أمريكا بالقدس

محمود الهباش

أعرب الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، عن حزنه العميق لإقامة افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة والمقرر غدًا الإثنين، واصفًا هذا القرار بالجريمة.

وأضاف "الهباش"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أنه من الواضح أن جنوب السودان ستشارك في هذه الاحتفالية، مستطردًا: "نأسف لمشاركة بعض الدول الإسلامية في تلك الاحتفالية".

وطالب "الهباش" الدولة العربية بتنفيذ قرار القمة العربية التي عقدت في عمان 1980، وأن يترجم الغضب من نقل السفارة الأمريكية للقدس إلى إجراءات على الأرض من أجل إعادة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مضيفًا: "الدعوة إلى التظاهر أضعف الإيمان، وخاصة في ظل جريمة نقل السفارة الأمريكية، وأشعر بما يشعر به أي فلسطيني وعربي يشعر بمكانة وقدسية القدس، وعلى جميع الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس المحتلة".

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