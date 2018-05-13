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الوطن

الأنبا دانيال يطالب بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمدارس الأحد

منذ 42 دقيقة
كتب: مصطفى رحومه
الأنبا دانيال يطالب بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمدارس الأحد

الأنبا دانيال

جاءت أولى كلمات احتفالية مئوية مدارس الأحد للأنبا دانيال أسقف المعادي ومقرر لجنة الاحتفالية لتقدم كشف حساب عن الاحتفالية.

واستعرض الأسقف نشاط عمل اللجنة التي انبثق عنها عدة لجان داخلية تولت جوانب الاحتفال ككل مثل التوثيق وتطوير المناهج والمؤتمر الأكاديمي المقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

وطالب الأسقف في نهاية كلمته بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمدارس الأحد، وبمزيد من التطوير في أدوات مدارس الأحد لتواكب احتياجات أبناء الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بمرور مئة سنة على تأسيس مدارس الأحد على يد القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس عام 1918.

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