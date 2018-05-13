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الوطن

القضاء الإداري يؤكد صحة انعقاد "عموميتي الصيادلة" الثلاثاء المقبل

منذ 14 دقيقة
كتب: محمد عيسى
القضاء الإداري يؤكد صحة انعقاد "عموميتي الصيادلة" الثلاثاء المقبل

نقابة الصيادلة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلا من المستشار مراد فكرى ونوح حسين، نواب رئيس مجلس الدولة، بصحة انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية لنقابة الصيادلة، المقرر انعقادها بعد غدا الثلاثاء.

وقضت المحكمة برفض وقف تنفيذ قرار الانعقاد، في الدعوى المقامة من عيسى حلاوة المحامي، وكيلا عن رانيا عمر صقر، التى كانت تطالب بوقف تنفيذ قرار الدعوة لعقد الجمعيتين العموميتين لـ"الصيادلة"، بقاعة دار الحكمة بشارع القصر العيني.

وأحالت المحكمة الشق الموضوعي من الدعوى لهيئة المفوضين، لإبداء الرأي القانوني فيها.

واختصمت الدعوى رقم 39131 لسنة 72 قضائية، النقيب، وجميع أعضاء نقابة صيادلة مصر.

وذكرت أنه "انتشر علي مواقع التواصل الاجتماعي إعلان منسوب لنقابة صيادلة مصر، جاء فيه الدعوة إلى عقد جمعية عمومية لصيادلة مصر، وذلك لمناقشة تقرير الأمين العام للنقابة، وتقرير أمين صنوق النقابة عن ميزانيتي النقابة لعامي 2015و2016، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيتي النقابة لعام 2015و2016".

وأضافت الدعوى، أن "قرار الانعقاد لا يوجد له سند في القانون لأنه من المفترض أن يصدر عن مجلس إدارة مرفق عام من مرافق الدولة، وشخص من أشخاص القانون العام، لذا يعتبر هذا القرار قرارا منعدما، حيث ينص قانون 47 لسنة 1996 على أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة اجتماعها العادي في شهر مارس من كل عام، كما تعقد اجتماعا غير عاديا كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها، أو اذا قُدم طلب موقع علية من 200 عضو على الأقل ممن لهم حق حضورها".

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