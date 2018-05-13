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الوطن

مشاركة رواندية بـ"محاكاة الاتحاد الإفريقي": يجب مواجهة انتشار المخدرات

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد متولي
مشاركة رواندية بـ"محاكاة الاتحاد الإفريقي": يجب مواجهة انتشار المخدرات

ديلا باهاتي

قالت ديلا باهاتي، المشاركة في نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي، إن "ما نعاني منه في رواندا هي مشكلة البطالة، ويجب البحث في طريقة جديدة لتقليل كمية الشباب العاطل في بلدي، والذين يعانون من مشاكل خاصة"، موضحة أن أغلب الشركات الحديثة تسعى لإلحاق الأشخاص الأكفاء بها، والذين على درجة تعليم عالية وهو ما لم يتوافر في رواندا.

وأضافت باهاتي، خلال كلمتها أمام الحضور وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مشكلة المخدرات المنتشرة في إفريقيا ينبغي أن نواجهها ببرنامج يعمل على توعية الشباب، ليجنبهم مأساة المخدرات.

وأوضحت أنه لا يجب مواجهة ظاهرة الزواج المبكر للفتيات، وذلك لأن فئة كبيرة منهن يلجأون للعمل بعد الزواج، لافتة إلى ضرورة مواجهة انتشار الأمراض الجنسية ببلدها.

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