شيرين عبدالوهاب تحيي أول حفل "للسيدات فقط" بالسعودية أول أيام العيد

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن تقديمها لأول حفل لها بالمملكة العربية السعودية يوم 19 يونيو المقبل، والذي يوافق أول أيام العيد، وذلك للنساء فقط.

ونشرت عبدالوهاب عبر حسابها الشخصي على شبكة التدوينات القصيرة "تويتر": "سيدات جدة والسعودية الجُمال، مبسوطة إن أول حفلة ليا في السعودية هتكون معاكم إن شاء الله يوم 19 يونيو في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية عيدكم مع شيرين بجدة".

ويقام الحفل بالصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة ويقتصر الدخول فيه على السيدات فقط.