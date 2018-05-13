تسجيل الدخول

الوطن

مفوضية الانتخابات العراقية: إعلان النتائج الرسمية خلال ساعات

منذ 29 دقيقة
كتب: وكالات
مفوضية الانتخابات العراقية: إعلان النتائج الرسمية خلال ساعات

إعلان النتائج الرسمية للانتخابات العراقية خلال ساعات

قال مدير العمليات بمفوضية الانتخابات العراقية، صفاء الجابري، إن النتائج النهائية ستعلن خلال ساعات، وبأن التحقيق في قضية كركوك لن يؤثر على نتيجة الانتخابات، بحسب "سكاى نيوز عربية".

ويقول مراقبون إن نتائج الانتخابات قد تعلن ليل الأحد، أو صباح الإثنين بحد أقصى، فيما يبدو على أنه تسريع من قبل مفوضية الانتخابات بسبب الضغوط عليها بشأن النتائج.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه أحزاب كردية إلى الفرز اليدوي ورفض الفرز الإلكتروني، تلا ذلك دعوة من حزب إياد علاوي للمطالبة بإلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف أعمال.

وكان محافظ كركوك راكان الجبوري، قد أعلن مساء السبت، أن النظام الإلكتروني لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية أصدر نتائج "غير منطقية"، وأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا إضافة إلى حظر التجول.

وذكر المحافظ أنه قرر حظر التجول اعتبارا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) لمنع أي توترات عرقية أو طائفية بين الأكراد والعرب والتركمان، فيما لم يدل الجبوري في بيانه بتفاصيل المشكلة المتعلقة بنظام فرز الأصوات.

وأدلى الناخبون في العراق وإقليم كردستان، بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم في البرلمان العراقي، وجرت عملية التصويت في أجواء أمنية مستقرة نسبيا، خرقها انفجار تبناه داعش في كركوك، وأودى بحياة 3 أشخاص.

وهذه الانتخابات التي جرت، السبت، هي الأولى في العراق منذ هزيمة داعش العام الماضي على يد قوات عراقية مدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

أخبار متعلقة

إسبانيا تهنئ الشعب العراقي بإجراء الانتخابات التشريعية

إسبانيا تهنئ الشعب العراقي بإجراء الانتخابات التشريعية
استقالة مدير مكتب الحريري وإقالات بعد خسارته في الانتخابات التشريعية

استقالة مدير مكتب الحريري وإقالات بعد خسارته في الانتخابات التشريعية
4 أحزاب معارضة تتحالف بوجه أردوغان في الانتخابات التشريعية التركية

4 أحزاب معارضة تتحالف بوجه أردوغان في الانتخابات التشريعية التركية
أفغانستان تتجه نحو الانتخابات التشريعية رغم المخاوف من العنف

أفغانستان تتجه نحو الانتخابات التشريعية رغم المخاوف من العنف
20 أكتوبر.. انطلاق الانتخابات التشريعية في أفغانستان

20 أكتوبر.. انطلاق الانتخابات التشريعية في أفغانستان

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

"الصيادلة": القضاء الإداري قضى بصحة انعقاد "عمومية" 15 مايو

"الصيادلة": القضاء الإداري قضى بصحة انعقاد "عمومية" 15 مايو

"تشريع مجلس الدولة" يُشكل لجنة لمراجعة لائحة "جزاءات الإعلام"

"تشريع مجلس الدولة" يُشكل لجنة لمراجعة لائحة "جزاءات الإعلام"

محكم بـ"محاكاة الاتحاد الإفريقي": السيسي أكد أن الشباب هم قادة الغد

محكم بـ"محاكاة الاتحاد الإفريقي": السيسي أكد أن الشباب هم قادة الغد

وزير الشباب الكويتي: نثق في قدرة مصر علي تنظيم "عاصمة الشباب العربي"

وزير الشباب الكويتي: نثق في قدرة مصر علي تنظيم "عاصمة الشباب العربي"

"سكاي نيوز": نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية الأقل في 13 عاما

"سكاي نيوز": نسبة المشاركة في الانتخابات العراقية الأقل في 13 عاما

اختيارات الوطن

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

الأكثر قراءة

عاجل