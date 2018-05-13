مفوضية الانتخابات العراقية: إعلان النتائج الرسمية خلال ساعات

قال مدير العمليات بمفوضية الانتخابات العراقية، صفاء الجابري، إن النتائج النهائية ستعلن خلال ساعات، وبأن التحقيق في قضية كركوك لن يؤثر على نتيجة الانتخابات، بحسب "سكاى نيوز عربية".

ويقول مراقبون إن نتائج الانتخابات قد تعلن ليل الأحد، أو صباح الإثنين بحد أقصى، فيما يبدو على أنه تسريع من قبل مفوضية الانتخابات بسبب الضغوط عليها بشأن النتائج.

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه أحزاب كردية إلى الفرز اليدوي ورفض الفرز الإلكتروني، تلا ذلك دعوة من حزب إياد علاوي للمطالبة بإلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة تصريف أعمال.

وكان محافظ كركوك راكان الجبوري، قد أعلن مساء السبت، أن النظام الإلكتروني لفرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية أصدر نتائج "غير منطقية"، وأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا إضافة إلى حظر التجول.

وذكر المحافظ أنه قرر حظر التجول اعتبارا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (03:00 بتوقيت غرينتش) لمنع أي توترات عرقية أو طائفية بين الأكراد والعرب والتركمان، فيما لم يدل الجبوري في بيانه بتفاصيل المشكلة المتعلقة بنظام فرز الأصوات.

وأدلى الناخبون في العراق وإقليم كردستان، بأصواتهم في الانتخابات التشريعية لاختيار ممثليهم في البرلمان العراقي، وجرت عملية التصويت في أجواء أمنية مستقرة نسبيا، خرقها انفجار تبناه داعش في كركوك، وأودى بحياة 3 أشخاص.

وهذه الانتخابات التي جرت، السبت، هي الأولى في العراق منذ هزيمة داعش العام الماضي على يد قوات عراقية مدعومة من تحالف تقوده الولايات المتحدة.