نائب محافظ القاهرة: سلع غذائية وأثاث بأسعار مخفضة في معرض الترجمان

أكد اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، أن معرض الترجمان الذي سيجري افتتاحه غدا الأحد، سيلقى رضا واستحسان كل الناس، لأنه يستهدف المواطن البسيط.

وأضاف "أيمن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن المعرض سيوفر السلع الغذائية والأثاث غدا بأسعار مخفضة.

وتابع نائب محافظ القاهرة، أن الهدف من المعرض رفع العبء عن كاهل المواطن المصري البسيط، بمناسبة شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الشركات شاركت في المعرض.

وأوضح أن أهالي دمياط سيعرضون غدا غرف نوم وأثاث بأسعار مثالية في المعرض، بالإضافة إلى توفير عروض أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة.