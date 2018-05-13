محافظ مطروح يحصل على جائزة التميز الإداري "أفضل محافظ في مصر"

كرم اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، برئاسة الدكتور صفوت النحاس، اللواء علاء ابو زيد، محافظ مطروح، بجائزة التميز الإداري كأفضل محافظ على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وبحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ولفيف من الوزراء وكبار شخصيات الدولة من الوزراء السابقين، ورؤساء عدد من الهيئات الحكومية والشركات العامة والخاصة بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد الإدارة المصرية.

وهنأ أبو زيد خلال الاحتفال، مساء اليوم، الحضور بمناسبة مرور 50 عاماً، وتنظيم عيد الإدارة المصرية، مقدمًا الشكر لتكريمه اليوم بجائزة التميز الإداري، إيماناً بأهمية القيادة الإدارية ومدى قدرتها على دعم خطوات التنمية بأسلوب علمي وتخطيط سليم، مع الحفاظ على التكامل والتوازن بين مجالاتها المختلفة، وتخطى جميع العقبات والاستغلال الأمثل لجميع الامكانيات و الموارد، لتحقيق التنمية الشاملة، والاستقرار للمجتمع المحلى مع فهم وحل جميع قضاياه ومشاكله.

وقال أبوزيد إن لقاء اليوم هو خير دافع للتعاون من أجل تحرير المنظومة الإدارية من عراقيلها البيروقراطية القديمة، تحقيقاً لرؤية القيادة السياسية الرشيدة التي تؤكد كل يوم قدرتها على التحدي واقتحام جميع حواجز البيروقراطية والإرث القديم من أجل تحقيق أحلام وتطلعات شعبنا المصري العظيم، بأقاليمه ومؤسساته المختلفة، ولمواكبة ثورة حضارية جديدة تقوم على أسس تختلف تماماً عن سابقتها بكل تحدياتها ومطالبها واحتياجاتها، واتخاذ قرارات جريئة وسريعة تخدم حياة المواطن وتشجع خطوات التنمية، مشيرًا إلى نجاح تجربة تحول مطروح من المركزية إلى اللامركزية واقتحام جميع العوائق والبيروقراطية الإدارية، تحقيقاً لما تتطلع إليه المنظومة الإدارية في مصر من مرونة في اتخاذ القرارات السليمة والجريئة التي تعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والإسراع في حل المشكلات.

وذكر أبوزيد أن الخطة الاستثمارية للمحافظة تخطت من 90 مليون جنيه عام 2014 إلى مليار و350 مليون جنيه عام 2017 /2018 كأعلى محافظات الجمهورية مع تنفيذها بنسبة 100% دون أي تحفظ من الأجهزة الرقابية على مراحل تنفيذها، مع الضرب بيد من حديد ضد أي تجاوزات، مؤكدا أن نجاح منظومة العمل ليس فردياً مهما كانت طاقات وقدرات القيادة الإدارية بل جماعياً يشمل جميع الطاقات واستنفارها لصالح جهود التنمية الحقيقة.