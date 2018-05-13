بالصور| نجمة مسرح مصر طالبة ثانوي في أول بطولة سينمائية "ويزو سكول"

انتهت الفنانة دينا محسن نجمة فريق "مسرح مصر" والشهيرة بـ"ويزو"، من تصوير آخر مشاهد فيلمها السينمائي الجديد "ويزو سكول" والذي يعد أول بطولات ويزو السينمائية، بمشاركة كلا من الفنانين سامي مغاوري وعلا رامي ورضا حامد وإسراء عبدالفتاح وعمر خورشيد، وتأليف مصطفى السبكى، وإخراج علي رجب.

وتجسد "ويزو" دور طالبة في ثانوية عامة ويدور فيلم "ويزو سكول" فى إطار اجتماعي كوميدي، حول مجموعة من الشباب الذين يتعرضون إلى العديد من الأزمات فى حياتهم خلال دراستهم بالمدرسة، ولم تحدد الشركة المنتجة موعد لطرح الفيلم في دور العرض حتى الأن.

وقدمت ويزو، آخر أعمالها السينمائية فيلم "جحيم فى الهند" بطولة النجم محمد عادل إمام وياسمين صبرى، كما تألقت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "خلصانة بشياكة" بطولة النجم أحمد مكى ودينا الشربينى، وظهرت كضيفة شرف مع الفنان رامز جلال في أخر أفلامه "رغدة متوحشة".