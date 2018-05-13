تسجيل الدخول

الوطن

مصادر لـ"الوطن": وصول رفات ضحايا "مذبحة سرت" الليبية للقاهرة غدا

أمس PM 11:05
كتب: أيمن حمزة
مصادر لـ"الوطن": وصول رفات ضحايا "مذبحة سرت" الليبية للقاهرة غدا

ضحايا مذبحة سرت الليبية

قالت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، إن رفات الأقباط المصريين، ضحايا "مذبحة سرت"، التي نفذها عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، ستصل إلى القاهرة، ظهر غدا الإثنين.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن السلطات الليبية وافقت بالفعل على نقل الرفات إلى مصر، مؤكدة أنه فور وصول الرفات سيتم إبلاغ أسرهم لاستلامها من قرية البضائع، بمطار القاهرة الدولي، عقب انتهاء أطباء الحجر الصحي بالإفراج عنها مباشرة.

وأكدت أن فريق عمل من الحجر الصحي يكشف عن الرفات لكتابة تقرير طبي عن أسباب الوفاة، والتصديق على الأوراق التي من المتوقع أن تصل مع رفات الضحايا.

أخبار متعلقة

مصدر: السلطات الليبية تستعد لترحيل 11 مصريا دخلوا البلاد بشكل غير شرعي

مصدر: السلطات الليبية تستعد لترحيل 11 مصريا دخلوا البلاد بشكل غير شرعي
السلطات الليبية تلقي القبض على 22 مصريا دخلوا بطريقة غير شرعية

السلطات الليبية تلقي القبض على 22 مصريا دخلوا بطريقة غير شرعية
الأمم المتحدة تطالب السلطات الليبية بضمان سلامة المدعي العام العسكري

الأمم المتحدة تطالب السلطات الليبية بضمان سلامة المدعي العام العسكري
عاجل| النائب العام الليبي يوافق على إعادة رفات الأقباط في مذبحة سرت

عاجل| النائب العام الليبي يوافق على إعادة رفات الأقباط في مذبحة سرت

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

"النقل": أغلب المواطنين تفهموا زيادة أسعار تذاكر المترو

"النقل": أغلب المواطنين تفهموا زيادة أسعار تذاكر المترو

"قصور الثقافة" تحتفل بالعدد 600 لمجلة "قطر الندى"

النقابات المستقلة تطعن على اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية

النقابات المستقلة تطعن على اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية

عاجل| التحالف العربي يقطع خطوط الإمداد عن الحوثين بالساحل الغربي

عاجل| التحالف العربي يقطع خطوط الإمداد عن الحوثين بالساحل الغربي

خيري رمضان: "تذكرة المترو هتزيد السنة الجاية.. بنقولكم بدري أهو"

خيري رمضان: "تذكرة المترو هتزيد السنة الجاية.. بنقولكم بدري أهو"

اختيارات الوطن

"وراء كل لاعب عظيم امرأة".. الظهور "الباسم" لزوجة صلاح في "أنفيلد"

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

الأكثر قراءة

عاجل