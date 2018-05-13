مصادر لـ"الوطن": وصول رفات ضحايا "مذبحة سرت" الليبية للقاهرة غدا

قالت مصادر خاصة بمطار القاهرة الدولي، إن رفات الأقباط المصريين، ضحايا "مذبحة سرت"، التي نفذها عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي، ستصل إلى القاهرة، ظهر غدا الإثنين.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن السلطات الليبية وافقت بالفعل على نقل الرفات إلى مصر، مؤكدة أنه فور وصول الرفات سيتم إبلاغ أسرهم لاستلامها من قرية البضائع، بمطار القاهرة الدولي، عقب انتهاء أطباء الحجر الصحي بالإفراج عنها مباشرة.

وأكدت أن فريق عمل من الحجر الصحي يكشف عن الرفات لكتابة تقرير طبي عن أسباب الوفاة، والتصديق على الأوراق التي من المتوقع أن تصل مع رفات الضحايا.