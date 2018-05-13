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الوطن

ضبط كمية من المشغولات الفضية والمكملات الغذائية بجمارك بورسعيد

منذ 49 دقيقة
كتب: هبه صبيح
ضبط كمية من المشغولات الفضية والمكملات الغذائية بجمارك بورسعيد

ضبط مكملات غذائية

تمكنت الإدارة العامة للتحليل والاستهداف بجمارك بورسعيد، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية والأدوية والمكملات الغذائية داخل حاوية 2 "كسارة حجر" مقبلة من جبل ترانزيت ميناء بورسعيد.

وتلقى الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إخطارًا يفيد بوجود إخبارية تبين وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول حاوية 40 قدم رقم CMAU4774400 واردة من جبل على بوجهة نهائية إلى ميناء الإسكندرية والصنف الوارد بالمستندات 2 كسارة حجر مستعملة بوزن 15 طن.

وبالتنسيق بين فاطمة أبو السعود، مدير عام الإدارة العامة للتحليل والاستهداف، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية التزام برئاسة أحمد درويش، والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية عمليات، برئاسة حلمي أبو الحسن، والإدارة العامة لحركة الوارد بجمارك بورسعيد برئاسة حسنى فياض، جرى تشكيل لجنه جمركية مشتركة من حمد حسن مدير إدارة التحليل والاستهداف ومحمد رضا مأمور مكافحة بالتحليل والاستهداف وعلاء السيد مدير إدارة المعلومات بمكافحة التهرب وخالد عبدالمحسن وحسن بسيوني مديري إدارة المكافحة عمليات ومحمد فؤاد مدير إدارة الاستخبارات التزام وأحمد أبوذكرى مدير إدارة التحريات والضبط التزام وحسن أبوجميل مدير الحركة وأحمد الدياسطي رئيس قسم الحركة.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 220 كيلو جرام مشغولات فضية عيار 925 وأكثر من 15 طن عبارة عن أدوية ومكملات غذائية وكاميرات تصوير كانون بالعدسات جارى حصرها، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود.

وقرر الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة

 

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