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الوطن

اجتماع تنسيقي لبحث صرف إعانات لصيادي الغردقة بالبحر الأحمر

منذ 26 دقيقة
كتب: صلاح عبد الله
اجتماع تنسيقي لبحث صرف إعانات لصيادي الغردقة بالبحر الأحمر

عبدالفتاح تمام

عقد مساء اليوم، اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، اجتماع تنسيقي لاستكمال حصر الصيادين لصرف إعانات لهم.

وأكد السكرتير العام أن هذا الاجتماع يأتي مراعاة لظروف الصيادين المعيشية لتأثرهم بتوقف الصيد، مشيرًا إلى أهمية التدقيق وحصر البيانات الصيادين بمعرفة هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر وممثل عن الصيادين الحاج أحمد علي، ومكتب مخابرات حرس الحدود بعد مراجعة دفاتر السروح والعودة لسرعة صرف المبالغ لهم .

وجرى تدقيق وحصر بيانات 801 صياد حتى الآن على أن يتم استكمال لجنة الحصر بعد ورد كشف خاص بالصيادين من هيئة الثروة السمكية وممثل عن الصيادين .

وكان محافظ البحر الأحمر أعلن أنه سيتم صرف 3 آلاف جنيه لكل صياد بالبحر الأحمر بواقع 2000 جنيه قبل شهر رمضان المبارك يوم 16مايو الحالي و1000 جنيه قبل عيد الفطر المبارك .

 

 

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