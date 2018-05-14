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الوطن

الفقي: رفع التنصيف الائتماني لمصر خطوة مهمة تُشجع الاستثمار

منذ 27 دقيقة
كتب: محمود البدوي
الفقي: رفع التنصيف الائتماني لمصر خطوة مهمة تُشجع الاستثمار

فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، إن رفع وكالة "ستاندر آند بورز" للتصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ خمس سنوات من "B-" إلى"B"، هي خطوة مهمة للغاية للاقتصاد المصري، خاصة مع تأكيد الوكالة على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري في المستقبل المنظور.

وأضاف "الفقي"، خلال حواره في برنامج "ساعة من مصر"، على قناة "الغد"، أن هذا التصنيف له أثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد المصري، إذ تؤكد أن الاستثمار في مصر أقل مخاطرة مما كان عليه في السابق، كما أنه يُحسن من التصنيف السيادي لمصر فيما يتعلق بالديون طويلة الأجل والمتوسطة، ويطمأن المستثمر من أجل ضخ استثماراته.

وأشار إلى أن من بين الأثار المباشرة لرفع التصنيف هو تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات والاقتراض بسعر فائدة أقل في حالة الاقتراض، لافتا إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي الموجودة حاليا في مصر تعترف أن قوة الدفع للاقتصاد المصري في النمو أصبحت أكثر مما كانت تتوقع خلال المراجعة الاخيرة قبل 6 أشهر .

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