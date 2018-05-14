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الوطن

سائق قطار بعد "حدفه بالطوب" لـ"الإبراشي": "ده بيتكرر على طول يا بيه"

اليوم AM 12:52
كتب: محمود البدوي
سائق قطار بعد "حدفه بالطوب" لـ"الإبراشي": "ده بيتكرر على طول يا بيه"

مصطفى حزين

روى مصطفى حزين، سائق "قطار أسوان"، تفاصيل إصابته بـ"طوبة" أعلى عينه اليسرى أثناء قيادته القطار، قائلا إنه "كان يقود القطار متجهًا به إلى أسوان كعادته خلال كل رحلة، وفوجئ ببعض الأطفال يضربونه بالطوب".

وأضاف حزين، خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "العاشرة مساء"، على قناة "دريم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، أن "ما حدث عادة سيئة نتيجة الإهمال من قبل الأهالي في تربية أولادهم"، موضحًا أن الطوب كسر الزجاج وأصابه فوق عينه مباشرة.

وأكد: "ده مشهد بيتكرر على طول يا بيه"، موضحًا أن زملائه في السكك الحديدية، دائما ما يقصون له تعرضهم لمثل هذه الحوادث بشكل دائم ومتكرر.

وتابع: "نتعرض للضرب بالطوب من مجهولين على خط السكك الحديدية، والنتيجة إصابات بسبب تدني الأخلاق وسوء تربية بعض الأطفال، ما هو ذنب سائق القطار لو فقد أحد عينيه بسبب إلقاء الطوب، فأنا إصابتي خفيفة 4 غرز بس".

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