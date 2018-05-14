بالفيديو| الإبراشي: مقتل مدرس مصري في سلطنة عمان على يد نجل زميله

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مدرسا مصريا قُتل على يد نجل زميله المقيم معه في سلطنة عمان.

وقال السيد عبدالعال، ابن خال القتيل، في مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" المٌذاع عبر فضائية "دريم"، إن "ابن خاله قُتل بعد طعنه 15 طعنة بواسطة خنجر، على يد نجل زميله".

وأضاف عبدالعال، أن إبن خاله يٌدعى "محمد" ويعمل مدرسا في سلطنة عمان، لافتا إلى أن سبب المشكلة أنه "طلب من زميله وابنه، أن يتركا السكن الخاص به لاستقدام زوجته وأسرته، وحدثت مشادة بين زميله وابنه، لكنه تدخل بينهما ونهى ابن زميله عن الخطأ في حق والده، حتى وقعت بينهم مشاداة وقتله".

وأكد ابن خال القتيل، أنه تم القبض على الشاب القاتل، واعترف بجريمته، ولم يبدي ندمه عليها، قائلًا: "لو جت الفرصة تاني هعمل كده".