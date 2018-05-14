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الوطن

أديب لرئيس "الجزيرة" الجديد: "أبعد عن مصر وغنيلها.. كل عيش"

اليوم AM 12:52
كتب: محمود البدوي
أديب لرئيس "الجزيرة" الجديد: "أبعد عن مصر وغنيلها.. كل عيش"

عمرو أديب

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة لرئيس قناة "الجزيرة" القطرية الجديد، بعد أن ترك ياسر أبو هلالة رئاسة القناة، موضحًا أن رئيس الشبكة الجديد قطري الجنسية من أصل يمني، وعليه أن يجعل "الجزيرة" محطة إخبارية فقط، حيث كانت القناة تتميز بالمهنية في نقل الأخبار فور انطلاقها.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، أن "الجزيرة" كانت لها مكانة في الوطن العربي، والآن تفرغت للمؤامرات وفبركة الأخبار، مؤكدا أنها لم تعد تؤثر على المصريين.

وتابع: "عاوز أقول لرئيس القناة الجديد أبعد عن مصر وغنيلها، وكل عيش".

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