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الوطن

مجدي الجلاد ومعتز عبدالفتاح ومروى في كواليس تسجيل "كرفان"

اليوم AM 12:48
كتب: الوطن
مجدي الجلاد ومعتز عبدالفتاح ومروى في كواليس تسجيل "كرفان"

كواليس المسلسل الإذاعي "كرفان"

تعرض شبكة "راديو النيل"، والتي تضم 4 محطات إذاعية، هي "نغم إف إم"، و"ميجا إف إم"، و"راديو هيتس"، و"شعبي إف إم"، المسلسل الإذاعي "كرفان"، للنجمة وفاء عامر، والفنان محمد ثروت، وذلك في إطار خريطتها البرامجية في شهر رمضان المبارك.

المسلسل، يتناول حياة دكتور أمراض نفسية فاشل في الدراسة والتعليم، يفتح عيادة في كرفان "عيادة دليفري"، ومن خلال ذلك يتناول المسلسل الإذاعي عددا من الأمراض النفسية والاجتماعية، مثل الوسوسة والحسد.

وضيوف شرف الحلقات، الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، والدكتور معتز بالله عبدالفتاح، والإعلامي كريم كوجاك، والفنان فتحي عبدالوهاب، والفنانة مروى، وغيرهم من النجوم الذين يعرضون مشاكلهم النفسية على أبطال العمل.

مسلسل "كرفان" من تأليف وسيناريو وحوار نهاد وحيد، وموسيقى إسلام صبري، وغناء فرقة عنبر 13هندسة صوتية ومكساج رجائي فكري وإخراج محمد فكري.

وتقدم شبكة راديو النيل، مجموعة من المسلسلات الإذاعية، والبرامج، على رأسها، مسلسل "لمس أكتاف" للفنان أحمد حلمي، و"ولا يوم من أيامه" للكاتب الصحفي خالد صلاح.

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