مليون مشاهدة لتتر "أبو عمر المصري" بعد 12 ساعة من طرحه

تجاوز عدد مشاهدي أغنية تتر مسلسل "أبو عمر المصري"، التي تحمل عنوان "شرع السما" ويغنيها المطرب الإماراتي حسين الجسمي، حاجز المليون مشاهدة بعد 12 ساعة من طرحها عبر الصفحة الرسمية للمسلسل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

"شرع السما" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.

"أبو عمر المصري" من بطولة أحمد عز، أروى جودة، أمل بوشوشة، نادية كوندا، فتحي عبدالوهاب، صبري فواز، منذر رياحنة، عباس أبوالحسن وكوكبة من النجوم، سيناريو وحوار مريم نعوم، إنتاج طارق الجنايني وإخراج أحمد خالد موسى.