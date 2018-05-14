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الوطن

انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "أتوم اكسبو" للصناعة النووية في الصين

منذ 57 دقيقة
كتب: سوتشي -سلامة عامر
انطلاق فعاليات المنتدى الدولي "أتوم اكسبو" للصناعة النووية في الصين

روساتوم

تنطلق، اليوم، فعاليات المنتدى الدولي "أتوم اكسبو" بمدينة "سوتشي" الروسية، برعاية من شركة روساتوم الحكومية، المسند إليها تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووي.

المنتدى يقام منذ عام 2009، وأصبح أكبر مكان دولي للأعمال التجارية والمعارض، ويناقش في المنتدي الوضع الحالي للصناعة النووية وتشكيل التوجهات لمزيد من التطوير.

يشارك في المنتدى رؤساء الشركات الرئيسية في الصناعة النووية العالمية والوكالات الحكومية، والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وكبار الخبراء. 

يتضمن هيكل المنتدى معرض ومؤتمر مع برنامج عمل واسع النطاق، والحدث الرئيسي فيه هو المناقشات العامة رفيعة المستوى.

وتعقد جلسات نقاش ومناقشات المائدة المستديرة لأهم قضايا الصناعة النووية، إضافة إلى استعراض التكنولوجيات الحديثة وكفاءتها من خلال المعرض، من قبل الشركات الرائدة في الصناعة النووية العالمية والصناعات ذات الصلة.

وسيتم على هامش المنتدى، لقاءات الأعمال العديدة والاتصالات التجارية، وتوقيع اتفاقات الشراكة والعقود. 

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