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الوطن

"ثقافة أسيوط" تستعد لشهر رمضان المبارك ببرامج متكاملة

منذ 43 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
"ثقافة أسيوط" تستعد لشهر رمضان المبارك ببرامج متكاملة

جانب من الإجتماع

قال ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط، إن ثقافة أسيوط تستعد لشهر رمضان المعظم ببرنامج متكامل يستلهم روح الشهر الفضيل، بجميع مراكزها الثقافية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف في أسيوط.

جاء ذلك في أثناء اجتماعه مع مديري المواقع الثقافية، صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بقصر ثقافة أسيوط.

وأضاف "مكاوي"، أن البرنامج يتضمن أيضا أنشطة في تعاون مشترك مع قطاعات البترول والشباب والرياضة ومحافظة أسيوط، وقطاع الأمن المركزي، ومدارس الفرنسيسكان، فضلًا عن أنشطة تطوعية دون أي أعباء مالية للهيئة لشمل البرنامج كامل أيام الشهر الفضيل.

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