السويس تواصل حملاتها لإزالة التعديات على أراضي الدولة وتنفذ 3 قرارات

تابع العميد إيهاب سراج الدين رئيس حي الأربعين، حملات إزالة التعديات ورفع الإشغالات، وغلق المحلات المخالفة بنطاق حي الأربعين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب أحمد حامد محافظ السويس.

ونفذت الحملة 3 قرارات إزالة لتعديات مبانٍ على أملاك بمنطقة اليهودية، وبجوار ملعب سليم الحي وحي الكويت، إضافة إلى رفع 15 حالة إشغال بشارع الطابية، وصدقي، وامتداد شارع الجيش وميدان الأربعين، وأغلقت الحملة 4 محلات.

وشارك في الحملة اللواء محمد خريصة نائب مدير الأمن، واللواء أيمن عبد القادر مساعد مدير الأمن، والعقيد أحمد عبد العال مدير شرطة المرافق، وقوات من الجيش والشرطة.