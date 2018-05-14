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الوطن

الجمارك تحبط تهريب كمية مشغولات ذهبية بصحبة راكبة يمنية

منذ 18 دقيقة
كتب: ايمن حمزة
الجمارك تحبط تهريب كمية مشغولات ذهبية بصحبة راكبة يمنية

مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة صالة 1 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن السيد مدير الإدار، من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات والجنيهات الذهبية.

وقالت مصادر بالجمارك، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط اليمنية رقم 600 القادمة من عدن اشتبه صبري حسانين مأمور اللجنة في راكبة يمنية الجنسية، حيث لاحظ كثرة ترددها وكثرة حقائبها وإقامتها بدبي، وبسؤالها عما إذا كان تحمل أشياء يستحق عليها ضرائب ورسوم جمركية أجابت بالنفي، فتقرر تمرير الحقيبة على جهاز الفحص بأشعة، X-RAY فتلاحظ وجود أجسام معتمة، وبتفتيش الحقائب تبين وجود 2.300 كيلو جرام من المشغولات الذهبية مخبأة بين طيات ملابسها الشخصية.

وأضافت المصادر، بتفتيشها ذاتيا تبين إخفائها كيلو جرام من المشغولات الذهبية و23 جنيه ذهب حول جسدها بخلاف ذهبها الخاص بها الذي ترتديه، والذي تسلمته الراكبة، فقرر الدكتور خالد الجمال مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 1 اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي رقم 26 لسنة 2018.

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