تسجيل الدخول

الوطن

اليوم.. "صوت العرب" تحيي ذكر الملحن حلمي أمين

منذ 45 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
اليوم.. "صوت العرب" تحيي ذكر الملحن حلمي أمين

صورة أرشيفية

يستضيف برنامج "أبي وأنا وسنوات الهنا"،اليوم، الذي يذاع في الثانية عشر ظهر على إذاعة "صوت العرب"، والذي يقدمه الإذاعي أحمد مبدي، الفنانة التشكيلية مونه حلمي أمين ابنة الموسيقار الراحل حلمى أمين.

ويدور الحوار عن الموسيقار حلمي أمين وسنوات الهنا معه، وكيف كانت هي الملهمة الأولى له؟ وكيف كان منزله أشبه بدوار العمدة لكل الفنانين والمشايخ؟ وهل أثرت رئاسته نقابة الموسيقيين على إبداعه؟ وذلك بمناسبة ذكرى رحيله.

ويقدم البرنامج سلسلة من الابتهالات الدينية، التي لحَّنها مثل "ابتهالات الشيح سيد النقشبندي، ومحمد عمران، وحسن قاسم، وأغاني لماهر العطار، ووردة، وفايزة أحمد، وشريفة فاضل".

أخبار متعلقة

سميرة عبدالعزيز تبدأ تسجيل برنامجها الرمضاني على "صوت العرب"

سميرة عبدالعزيز تبدأ تسجيل برنامجها الرمضاني على "صوت العرب"
"صوت العرب" ترصد حكايات النجوم ورواد الإذاعة المصرية في "ذاكرة رمضان"

"صوت العرب" ترصد حكايات النجوم ورواد الإذاعة المصرية في "ذاكرة رمضان"
بدء تسجيل "هارب من عش الزوجية" على "صوت العرب"

بدء تسجيل "هارب من عش الزوجية" على "صوت العرب"
بالصور| بخيت بيومي ينتهي من تسجيل "موال في كل الأحوال" على "صوت العرب"

بالصور| بخيت بيومي ينتهي من تسجيل "موال في كل الأحوال" على "صوت العرب"

التعليقات

استعدادات الحكومة قبل «رمضان»: كله تمام

أحدث الأخبار

انقلاب سيارة نقل بمحور الثورة بمصر الجديدة

انقلاب سيارة نقل بمحور الثورة بمصر الجديدة

للمرة الأولى.. واشنطن تنأى عن مفاوضات أستانا حول سوريا

للمرة الأولى.. واشنطن تنأى عن مفاوضات أستانا حول سوريا

وفاة المخرج الإذاعي حسني غنيم

وفاة المخرج الإذاعي حسني غنيم

مواجهات على حدود قطاع غزة وإسرائيل قبيل تدشين السفارة الأمريكية بالقدس

مواجهات على حدود قطاع غزة وإسرائيل قبيل تدشين السفارة الأمريكية بالقدس

تكهنات بخروج أستانا-9 باتفاق جديد حول جنوب غربي سوريا

تكهنات بخروج أستانا-9 باتفاق جديد حول جنوب غربي سوريا

اختيارات الوطن

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

استعدادات الحكومة قبل «رمضان»: كله تمام

استعدادات الحكومة قبل «رمضان»: كله تمام

شباب يواجهون الغلاء بالاشتراك فى قطعة أرض وبنائها: «شقتك بنص التمن»

شباب يواجهون الغلاء بالاشتراك فى قطعة أرض وبنائها: «شقتك بنص التمن»

"وراء كل لاعب عظيم امرأة".. الظهور "الباسم" لزوجة صلاح في "أنفيلد"

الأكثر قراءة

عاجل