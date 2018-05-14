اليوم.. "صوت العرب" تحيي ذكر الملحن حلمي أمين

يستضيف برنامج "أبي وأنا وسنوات الهنا"،اليوم، الذي يذاع في الثانية عشر ظهر على إذاعة "صوت العرب"، والذي يقدمه الإذاعي أحمد مبدي، الفنانة التشكيلية مونه حلمي أمين ابنة الموسيقار الراحل حلمى أمين.

ويدور الحوار عن الموسيقار حلمي أمين وسنوات الهنا معه، وكيف كانت هي الملهمة الأولى له؟ وكيف كان منزله أشبه بدوار العمدة لكل الفنانين والمشايخ؟ وهل أثرت رئاسته نقابة الموسيقيين على إبداعه؟ وذلك بمناسبة ذكرى رحيله.

ويقدم البرنامج سلسلة من الابتهالات الدينية، التي لحَّنها مثل "ابتهالات الشيح سيد النقشبندي، ومحمد عمران، وحسن قاسم، وأغاني لماهر العطار، ووردة، وفايزة أحمد، وشريفة فاضل".