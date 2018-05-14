رئيس "الوطنية للإعلام" يكلف محمد نصر بإخراج مباراة كأس مصر

رفض حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تكليف المخرج هشام عبد الودود الموجود على جدول إخراج مباريات كرة القدم، بإدارة البرامج الرياضية في ماسبيرو لهذا الأسبوع، والذي كان سيقوم بإخراج نهائي كأس مصر، بحسب الجدوال.

وكشف مصدر من داخل الهيئة، عن أن "زين" طلب من المخرج مجدي لاشين رئيس التليفزيون، تكليف محمد نصر الدين بإخراج المباراة، بحسب طلب الشركة الراعية للكأس، وعدم إسناد المباراة لعبد الودود.

وأشار المصدر، إلى أن لاشين طلب من هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون للشؤون الرياضية إجراء تعديلات على الجدول، وإسناد المبارة لمحمد نصر، والاعتذار لـ"هشام عبد الودود".