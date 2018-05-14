"التخطيط": إرسال "الأجر المكمل" لـ"إسماعيل" تمهيدا لرفع أجور الموظفين

التقت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس، جميع العاملين بوزارة التخطيط "ملتقى العاملين بالوزارة"، في إطار الاهتمام بالتواصل الفعال مع العاملين من أجل إنجاز العمل بصورة أفضل، وخلق بيئة عمل داخل الوزارة صالحة لمزيد من الإنتاجية.

وأكدت وزيرة التخطيط، وسط فرحة عارمة من جموع الموظفين، الموافقة بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إقرار نظام الأجر المكمل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يرسل، اليوم، لرئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لإقراره، بهدف معالجة عشوائية الأجور، حيث سيتم من خلال النظام الجديد رفع الأجور بشكل تدريجي.

وخلال الملتقى، كرمت الدكتورة هالة السعيد، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في ملف الإصلاح الإداري، قائلة، إن التعاون مستمر ودائم بيننا وبين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في عدد من الملفات المشتركة.

كما كرمت الوزيرة أحمد كمال على أعماله، خلال العاميين الماضيين، كمدير تنفيذي للمعهد القومي للإدارة، وتكريم عدد من الأمهات المثاليات بالوزارة، وعدد من الموظفين ممن انتهت مدة خدمتهم بوزارة التخطيط.

كما وجهت السعيد الشكر لجميع الموظفين على الأداء المشرف والجهد الكبير في كل قطاعات الوزارة، خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن الجهد والإنجاز هو جهد فريق العمل ككل وليس جهدًا شخصيًا، مؤكدة أهمية التواصل المستمر بهدف العمل على تحقيق خطة ورؤية الوزارة، حتى نخطو خطوات ناجحة إلى الأمام.

وفي هذا الصدد، شددت وزيرة التخطيط على مجموعة اللقاءات التي تمت بينها وبين عدد من شباب المبتكرين بالوزارة، معبرة عن سعادتها بتلك الأفكار والابتكارات البناءة والتي سيتم تطبيقها قريبا.

وخلال كلمتها، استعرضت السعيد أعمال الوزارة والمتمثلة في رؤية مصر 2030 التي تخضع للتحديث المستمر، إذ إنه وثيقة حية، وفقا للمتغيرات المحيطة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية لا تختلف باختلاف الوزارات أو الحكومات، كما أشارت إلى الخطة السنوية والخطة متوسطة المدى وتطور منظومة التخطيط والمتابعة بحيث يتم ميكنتها على مستوى جميع الوزارات.

وعن منظومة البرامج والأداء، أكدت السعيد أن هناك 16 وزارة هذا العام في المنظومة التي تساعد على كفاءة المنظومة التخطيطية ككل، مشيرة إلى أن أعمال الإصلاح الإداري، مشيرة إلى ميكنة جميع الخدمات الحكومية بمحافظات القناة "الإسماعيلية، بورسعيد، السويس"، لتصبح أول مدن علي مستوى الجمهورية يتم ميكنتها بالكامل.