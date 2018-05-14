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الوطن

6 تعليمات لمخرج مباراة نهائي كأس مصر بتكليف من رئيس "الوطنية للإعلام"

منذ 18 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
6 تعليمات لمخرج مباراة نهائي كأس مصر بتكليف من رئيس "الوطنية للإعلام"

حسين زين

أصدر هشام رشاد نائب رئيس التليفزيون، تعليمات للمخرج محمد نصر المكلف بإخراج مباراة نهائي كأس مصر، الذي سيقام مساء غد، بين الزمالك وسموحة، بتعليمات من حسين زين رئيس الوطنية للإعلام.

جاءت التعليمات كالآتي:

- عدم إخفاء أي لقطة تحدث في ملعب المباراة لحماية الحكم واللاعبين من أي عقوبات تحدث لهم، بسبب الاعتراضات أو غيرها وأن تظل الكاميرات تتابع الأحداث في ملعب المباراة.

-عدم الإعادات الكثيرة في أثناء وجود حدث في الملعب، وأن تكون الإعادات في مكانها المناسب في أثناء توقف اللعب بسبب إصابة، وليس بسبب أحداث من حق المشاهد أن يراها في الملعب.

- عدم التركيز على المدرجات والجمهور، في أثناء لعب المباراة والكرة في الملعب.

- لقطات محددة المقصورة في حالة وجود لقطة تساهم في الروح الرياضية، وعدم إظهار لقطات تحدث بالمدرجات في أثناء المباراة.

- عدم التركيز على المديرين الفنيين للفريقين دون سبب واضح، وأن تكون مدة اللقطة لا تقل عن 10 ثوانٍ فقط لكل منهما.

-عدم التركيز على الجمهور في لقطات مغلقة على فتاة أو سيدة، وأن تكون لقطات الجمهور كلها واسعة من كدر مفتوح.

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