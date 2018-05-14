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الوطن

عاجل| البرلمان يوافق مبدئيا علي مشروع قانون "جرائم الإنترنت"

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد طارق
عاجل| البرلمان يوافق مبدئيا علي مشروع قانون "جرائم الإنترنت"

على عبدالعال

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المُنعقدة الآن برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا باسم "جرائم الانترنت".

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكاتالمعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

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