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الوطن

تجديد حبس الجواهرجي المتهم بقتل وتقطيع جسد تاجرة سودانية بالصاغة

منذ 16 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
تجديد حبس الجواهرجي المتهم بقتل وتقطيع جسد تاجرة سودانية بالصاغة

صورة ارشيفية

جددت نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، حبس الجواهرجي المتهم بقطع رأس تاجرة ذهب ولحوم سودانية وتقطيع جسدها لاشلاء وإلقائه بالقمامة في سرداب بمحله بمنطقة الصاغة، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وبدأت رحلة البحث عن الجاني بالعثور على رأس الضحية ملقي فى صندوق قمامة منذ قرابة 20 يوما بمنطقة أول فيصل ببولاق الدكرور، وتمكنت القوات من ضبطهم وكشف ملابسات الواقعة بعد 6 أيام من العثور على الأشلاء، فضلا عن ضبط الجواهرجي وابنه وابن شقيقته، المتهمين بقتل الضحية وتقطيع جسدها إلى أجزاء صغيرة، وإلقاءها في 8 مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة، بدافع سرقة مشغولات ذهبية بـ16 ألف جنيه، حسبما جاء بأوراق القضية.

 

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