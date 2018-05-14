تفاصيل خطة "الإفتاء" استعدادا لشهر رمضان: "هاشتاجات" ووفود وكتيبات

أعلن الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، عن وضع خطة متكاملة للدار استعدادًا لشهر رمضان المبارك تشمل العديد من البرامج والإجراءات للتواصل مع الجمهور بمختلف وسائل التواصل في هذا الشهر الفضيل.

كما أعلن "نجم" عن إطلاق دار الإفتاء حُزمة من الخدمات الشرعية التي تسهل عملية التواصل بين المفتي والمستفتي، حيث تقدم الدار خدمة جديدة هذا العام، وهي البث المباشر بشكل يومي على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء.

ومن المقرر أن تنشر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على "فيس بوك" وجبة إيمانية مكثفة خلال الشهر الفضيل، تعين المسلم على الطاعة وتقدم له نماذج مختلفة ومتنوعة من الطاعات والعبادات، عبر عدد من الهاشتاج مثل: "شهرالخير، رقق قلبك، مفتي وفتوى في رمضان، فتوى هنية ساعة مغربية، فتوى من نور ساعة سحور، رسالة نور، شمائل نبي الرحمة، أدعية، أحاديث، آداب الصيام، مايفطر ومالايفطر، مايجوز ومالا يجوز .

كما خصصت الدار خطا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان بعشر لغات، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على "فيس بوك" التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، ومنها كذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم الذي يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام.

وفي كتاب الصوم، يعرض فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته، ويحتوي الكتاب على كل الفتاوى التي وردت إلى الدار في الفترة السابقة والمتعلقة بالصيام، بالإضافة إلى أحكام صدقة الفطر وأحكام العيد وغيرها من الأحكام، ويجد فيها المسلم الإجابة الشافية لكل التساؤلات المتعلقة بالصيام والشهر الكريم، كما أن المطوية تحتوي على هذه الأشياء ولكن بأسلوب مختصر.

يأتي ذلك ضمن الجهود الصادقة لتقديم التسهيلات إلى المواطنين الراغبين في الاستفسار عن الجوانب الشرعية العامة والشخصية وغيرها.

وفي إطار سعي دار الإفتاء لنشر صحيح الدين ووسطية الإسلام والتواصل الفعال مع الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهر الكريم يوفد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية إبراهيم نجم إلى المراكز الإسلامية في ولاية نيويورك الأمريكية، وذلك لتقديم الدعم الشرعي للجالية المسلمة هناك، فضلًا عن ظهور علماء دار الإفتاء في عدد من البرامج التلفزيونية المباشرة للرد على استفسارات المشاهدين وأسئلتهم حول رمضان وأحكام الصيام، بالإضافة إلى الرسائل والبيانات الصحفية اليومية للمفتي ودار الإفتاء حول أحكام وفتاوى الصيام التي يكثر السؤال عنها.

وأشار "نجم"، إلى أن الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية سوف يقوم بعرض المواقيت الصحيحة للإمساك والإفطار، بالإضافة إلى نشر عدد من الأسئلة والأحكام الشائعة عن الصيام وشهر رمضان على صفحات الموقع الإلكتروني.