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الوطن

إدوارد ينتهي من تصوير "الرجل الأخطر" مع سامح حسين

منذ 12 دقيقة
كتب: محمود الرفاعى
إدوارد ينتهي من تصوير "الرجل الأخطر" مع سامح حسين

ادوارد

انتهى النجم الكوميدي إدوارد من تصوير دوره في فيلم "الرجل الأخطر" مع النجم سامح حسين، والمقرر عرضه في عيد الفطر، والذي بدأ إدوارد الترويج له بسؤال متابعيه عن إذا قدم شخصية شريرة، فكيف سيجدونه فيها؟ والذين أجمعوا أنه يبدع في كل ما يقدمه.

"الرجل الأخطر" من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج مرقس عادل، ويشارك في بطولته إدوارد وأحمد حلاوة وهالة فاخر، ورحمة حسن وآخرين.

وعلى صعيد آخر، ينتظر "إدوارد" عرض آخر أعماله "ربع رومي"، والمقرر عرضه في رمضان على قناة "الحياة"، إضافة إلى مشاركته في مسلسل "رحيم" كضيف شرف أمام النجم ياسر جلال.

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