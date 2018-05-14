ضبط مصنع "سوبيا" دون ترخيص في مدينة نصر

تمكن ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن القاهرة تحت إشراف اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة من ضبط مسئول مصنع سوبيا بمدينة نصر دون ترخيص، وتم التحفظ علي المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

وردت معلومات وأكدتها تحريات ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن مصطفى "ص م م" 23 سنة مسئول عن مصنع سوبيا كائن دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، ومقيم الواحات الداخلة الوادي الجديد يدير المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها لتصنيع السوبيا وطرحها على الأسواق.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 2 طن سكر و300 كيلو سوبيا بودرة و300 كيلو لبن بودرة وألف عبوة سوبيا و1,5 طن عسل جلوكوز و600 كيلو سكر.

وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الأدمي وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم.