عبدالعال للنواب: "بتفكروني بالكونجرس بتيجوا بس وقت التصويت"

انتقد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عدم تفاعل أعضاء بالبرلمان مع مشروعات القوانين التي يتم مناقشتها خلال الجلسة العامة.

وجدد عبدالعال، طلبه للنواب، أكثر من مرة خلال الجلسة العامة اليوم، بضرورة الدخول للقاعة الرئيسية للتصويت النهائي على مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم الإنترنت، وعدم التواجد بالبهو الفرعوني - مقر استراحة النواب-.

وقال عبدالعال، للنواب: "بتفكروني بأعضاء الكونجرس بتيجوا بس وقت التصويت".

ومازح عبدالعال، أحد النواب المتواجدين بالقاعة، قائلا له: "اعمل كشف بأسماء الحضور".