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الوطن

محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتصدي المباشر لمخالفات البناء

منذ 26 دقيقة
كتب: وائل فايز
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بالتصدي المباشر لمخالفات البناء

محافظ القاهرة في إحدى جولاته الميدانية

وجه المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتصدي مباشرة وبكل حسم لجيمع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص، واسترداد أراضي أملاك الدولة المسلوبة من مغتصبيها وإزالة جميع التعديات عليها، وخاصة التي لا تزال في المهد قبل استفادة المخالف من مخالفته دون انتظار صدور قرارات الإزالة أو الدراسات الأمنية، وإعادة الانضباط للشارع بوجه عام كنوع من تجسيد هيبة الدولة.

وشنت أجهزة حي المعصرة حملة إزالة لاسترداد أراضي أملاك دولة كانت خصصتها المحافظة لهيئة العامة للطرق والكبارى بمساحة 4 آلاف و950 مترا مربعا على كورنيش النيل بالمعصرة.

 

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