تغيير مواعيد تشغيل كوبري النصر العائم في بورسعيد لتناسب رمضان

أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم، عن تغيير مواعيد تشغيل كوبري النصر العائم الرابط بين ضفتي القناة ببورسعيد وبورفؤاد خلال شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ من 6:30 صباحًا إلى 10 صباحًا، ومن 11 صباحًا إلى 7:30 مساء، ومن 8:30 مساءً إلى 3 صباحًا.

وأعلنت الهيئة أنه حال وجود أي طارئ ملاحي سيتم اتخاذ الإجراءات المتبعة للتنسيق لفتح الكوبري بخلاف أوقات الطوارئ لمرور أي سفن أو قطع بحرية، وفي هذا الوقت يتم غلق الكوبري مؤقتًا وإعادة تشغيله مرة أخرى.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للكوبري 10 معديات بحمولة 320 طنًا، وتقدر طاقة العبور اليومية 20 ألف مركبة ما بين سيارات ملاكي أو حمولات تصل إلى 20 طنًا فضلًا عن عبور 1200 شاحنة حمولة 70 طنًا يوميًا.

وبلغت التكلفة الإجمالية للكوبري 100 مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبرى 424 مترًا و14 سنتيمتر، وعرضه 15 مترًا، وعمقه 2.25 متر، ويتكون من 6 بنتونات عائمة طول كل بنتون 70 مترًا.