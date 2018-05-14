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الوطن

إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام منزلية بالمنيا

منذ 14 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي بعد تناولهم وجبة طعام منزلية بالمنيا

صوره ارشيفية

استقبل مستشفى أبوقرقاص العام جنوب محافظة المنيا، 8 أطفال جميعهم أبناء عمومة، ويقيمون داخل منزل واحد في إحدى القرى، مصابون بحالات تسمم عقب تناولهم وجبة أرز مُعدة داخل المنزل.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بتلقيه بلاغًا من المستشفى العام، بوصول كل من "عبد الله عرفة زناتي" 11 عاما، وشقيقيه "أنس" عامان، و "ألاء" عامان، و"يوسف خليفة زناتي" 7 سنوات، وشقيقتيه "ريتاج" 5 سنوات، و"ريماس" عام، و"أدهم زكي زناتي" 4 سنوات، و"معاذ محمد زناتي" 6 سنوات، وجميعهم أبناء عمومة، ويقيمون بقرية إتليدم التابعة للمركز، مصابين بتسمم غذائي.

انتقلت أجهزة الأمن إلى المستشفى وبسؤال عرفة زناتي زكي، 42 عاما، مزارع، قال إن المصابين جميعهم أبناءه وأبناء أشقاءه، والإصابة جاءت نتيجة تنازلهم وجبة أرز مُعدة في المنزل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في التسمم.

وحُررعن الواقعة المحضر رقم 2979 لسنة 2018م، إداري مركز شرطة أبو قرقاص.

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