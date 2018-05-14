تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات جلسة اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة في نهاية تعاملات، جلسة اليوم، مدفوعة بضغوط بيعية من المؤسسات المصرية والعربية، كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 9.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 951.742 مليار جنيه.

حيث تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 16984 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 2899 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 17227 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 847 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%، ليغلق عند مستوى 2186 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.03%، ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

وارتفعت أسهم 41 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وهوت 109 شركات، ولم تتغير مستويات 35 شركة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول على الأسهم 1.4 مليار جنيه، ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 223 مليون جنيه، و4.2 مليون جنيه على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 52.2 مليون جنيه، 9.7 مليون جنيه، 150.3 مليون جنيه، على التوالي.