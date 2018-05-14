"الصحفيين العرب": حملة دولية لفضح اعتداءات إسرائيل بحق الفلسطينيين

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب، الاعتداءات الوحشية والمستمرة الأخيرة ضد المظاهرات السلمية للفلسطينيين، وكذلك المظاهرات التي انطلقت اليوم وأطلق عليها "مليونية العودة" وذلك في مواجهة الترسانة الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين تزامنا مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت اليوم استشهاد عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة فيما أصيب 1693 آخرين برصاص قوات الاحتلال.

وأكد الاتحاد في بيان له منذ قليل أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص الحي ضد المتظاهرين الفلسطينيين خلال احتجاجات متصاعدة على طول حدود غزة مع إسرائيل ومنهم عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين وهذا يتعارض مع القانون الدولي الذي يحرم ذلك ضد المشاركين في المسيرات السلمية للفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وتابع البيان "أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين بالتعاون مع الاتحاد العام للصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين سيقومون بحملة دولية لفضح هذه الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية التي ترتكب بحق الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني لدى كافة المنظمات الدولية والمحكمة الجنائية الدولية".

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الإعتداءات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين الفلسطينيين والشعب الفلسطيني الأعزل.