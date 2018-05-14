الحريري: نقل السفارة خطوة تضع كل المسارات السلمية أمام جدار مسدود

أعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري استياء لبنان الشديد من قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال في تصريح له اليوم الإثنين، "غداة ذكرى نكبة فلسطين، تصر الإدارة الأمريكية الإعلان عن يومٍ مشؤوم آخر هو 14 مايو."

وأكد الحريري موقف لبنان الرافض لإعلان القدس عاصمة لإسرائيل. واعتبر أن نقل السفارة الأميركية خطوة تضع كل المسارات السلمية في المنطقة أمام جدارٍ مسدود.

وعبر عن عميق الأسف تجاه قرار يثير مشاعر الغضب لدى مئات الملايين من العرب والمسلمين والمسيحيين، وتأجيج العنف وإطلاق يد الإسرائيليين في سفك المزيد من دماء الفلسطينيين، وزيادة حدة التطرف التي باتت تهدد المجتمع العالمي بكل دوله وشعوبه.