"الحركة الوطنية": نقل السفارة الأمريكية للقدس نكبة جديدة للأمة العربية

استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية، استمرار الإدارة الأمريكية في تنفيذ قرارها الجائر بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة.

ووصف اللواء رؤوف السيد علي، القائم بأعمال رئيس الحزب الأمر بالنكبة الجديدة ليس للشعب الفلسطيني فقط بل للأمة العربية والإسلامية بأكملها في ظل غياب العدالة الأممية والشرعية الدولية وتجاهل المجتمع الدولي وضع حلول منصفة لقضية القدس الأزلية والتي تعد بمثابة قضية العرب والمسلمين الأولى والتي لن تموت ولن يتخلى عنها كل عربي مخلص لقضايا أمته.

وعبر اللواء رؤوف عن بالغ استياءة لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من عدوان وسفك لدماء المتظاهريين السلميين في "مليونية العودة" التي انطلقت اليوم في ذكرى النكبة الفلسطينية والمعبرة عن السخط العام والغضب العارم من شعب يدافع عن اغتصاب أرضه ومقدساته التي تدنس تحت أقدام برابرة العصر.

وطالب القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية كل الدول الكبرى والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان والعفو الدولية والأمم المتحدة بإنصاف الشعب الفلسطيني والانتصار لكرامته المهدرة ولحريتة المسلوبة والدفاع عن حقوقه التاريخية في أرضه ومقدساته وإدانة كل الاعتداءات والجرائم التي تمارس كل يوم ضد شعب أعزل يقاوم بالحجارة أعتى أنواع الأسلحة.