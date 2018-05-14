بالفيديو| برومو مسلسل "مليكة" على "الحياة" في رمضان

طرحت قناة "الحياة"، قبل قليل، برومو مسلسل "مليكة" للفنانة دينا الشربيني، والذي سيتم بثه ضمن الخريطة الدرامية للفضائية، والخاصة بشهر رمضان.

وتعرض "الحياة" مسلسل "مليكة" يوميًا، بالتزامن مع عرضه على قنوات أخرى، إلى جانب 4 مسلسلات حصرية، وهم "كلبش 2" لأمير كرارة، و"أيوب" لمصطفى شعبان، و"ربع رومي" لمصطفى خاطر، و"ضد مجهول" لغادة عبد الرازق.

مسلسل "مليكة" بطولة الفنانة دينا الشربيني، ومصطفى فهمي، وشيري مجدي، ورامز أمير، وعمر السعيد، وأحمد العوضي، وصفاء الطوخي، وهو من إخراج شريف إسماعيل، وإشراف أحمد نادر جلال، وإنتاج سينرجي، وتأليف محمد سليمان عبد المالك.